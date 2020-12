La justice béninoise a donné son verdict dans le dossier de fraude au concours d’auditeurs internes organisé au profit du ministère de la justice. Verdict qui a sanctionné les auteurs et complices avec comme corollaire, le limogeage en conseil des ministres, du directeur adjoint de cabinet du ministre de la justice. Décision de justice satisfaisante pour l’acteur de la société civile et président de l’organisation non gouvernementale Alcrer, Martin Assogba.

L’affaire a défrayé la chronique pendant plusieurs jours tant dans les discussions privées que sur la toile. Selon le verdict prononcé par le juge, les deux principales accusées ont écopé de 36 mois de prison dont 12 mois ferme. Le directeur adjoint de cabinet du ministère de la justice est condamné à 06 mois de prison avec sursis. L’avocat, Maître Koundé a été purement et simplement relaxé au bénéfice du doute. Une amende solidaire de 38710160 francs Cfa sera versée au trésor.

Une décision exemplaire pour lui

Sur la station de radiodiffusion privée Océan Fm, l’activiste des droits de l’homme a apprécié la sentence du juge. Martin Assogba a déclaré être « très satisfait du verdict qui est tombé ». Cette fermeté de la justice béninoise servira de leçon aux autres éventuels tricheurs qui tenteront à l’avenir de frauder ou de corrompre lors des concours. Le directeur exécutif de l’association de lutte contre le racisme, l’ethnocentrisme et le régionalisme (Alcrer) a salué le chef de l’Etat pour avoir annulé le concours. « J’encourage les juges et je remercie le chef de l’Etat d’avoir fait annuler ce concours. En annulant, ça fait que personne ne pourra plus faire de la tricherie », s’est réjoui Martin Assogba.