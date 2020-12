Ce n’est pas à tout le monde qu’on vole 200 euros dans la rue. Ce filou l’a appris à ses dépens le jeudi 17 décembre dernier. En effet, sa proie était une policière hors service. Et naturellement il ne le savait pas. Mais ce n’était qu’une question de temps. Quand il s’est présenté devant l’agent pour lui intimer l’ordre de remettre l’argent qu’elle était en train de retirer à un distributeur, celle-ci a refusé. L’agresseur lui a alors assené un coup avec le mousqueton qu’il avait brandi pour se faire obéir.

Menaces de mort, outrages et violences…

La fonctionnaire esquive alors le second coup et maîtrise rapidement son vis-à-vis sous les yeux de deux passants. Il y avait parmi eux un gendarme à la retraite. Les deux ont aidé la policière. Le filou n’était pas à son premier fait délictueux. L’homme de 39 ans est une vieille connaissance de la justice. Il avait déjà fait l’objet de sept condamnations pour menaces de mort, outrages et violences. Il est décrit comme souffrant de la schizophrénie.

Après son interpellation, la police a trouvé sur lui, une bombe insecticide. Tout porte à croire donc qu’il avait préparé son coup. Mais mal lui en a pris. Il passera les 12 prochains mois de sa vie en prison et devra s’acquitter de 500 euros au titre d’amende pour préjudice moral. Un tribunal l’a en effet jugé au lendemain de l’agression. Sa victime a bénéficié d’un jour d’interruption Involontaire du Travail (ITT). Les faits en question se sont déroulés sur l’allée de l’Empereur à Montauban en Tarn-et-Garonne.