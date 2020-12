Dans le cadre de son dialogue itinérant, le professeur Joël Aïvo était avec les populations de Godomey ce samedi 26 décembre 2020. A ce rassemblement, il y avait des invités comme le parti Les Démocrates de Eric Houndété, le Parti vert du Bénin de Prince Aké, Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (DUD) de Valentin Aditi Houdé, le parti Grande solidarité républicaine (GSR) de Antoine Guédou. Selon l’universitaire, depuis deux ans, «nous sommes sur le chemin, nous sommes en route pour la Marina ».

Mais, le dialogue itinérant de Godomey est un dialogue spécial. «C’est un dialogue décisif, déterminant », a relevé le probable candidat à l’élection présidentielle du 11 avril 2021. C’est pourquoi, son équipe et lui ont invité ces acteurs politiques et partis politiques du Bénin dont Les Démocrates. Car, ils sont conscients qu’ils ne peuvent pas réussir ce qu’ils font depuis deux ans avec conviction, avec détermination, avec force sans avoir peur, si l’ancien président Boni Yayi et son équipe ne sont pas avec eux. «Nous sommes convaincus qu’ensemble, nous irons encore plus vite, nous irons encore plus loin et que le 6 avril 2021, dans bientôt quatre mois, nous serons tous à Porto-Novo pour installer celui que le peuple béninois aura choisi», a indiqué le professeur. Ils ont donc invité à ce dialogue itinérant de Godomey, les forces avec lesquelles ils pensent la même chose, avec qui ils sont dressés pour le même combat : «rétablir la démocratie, apaiser notre pays, reprendre le destin de notre pays ».

C’est pour cela qu’il a salué la grande sagesse des démocrates. Il a salué leur sens de la fraternité, leur sens de la politique et de l’Etat. Il est convaincu depuis le début que le parti Les démocrates, est un levier donc le pays a besoin. Il a indiqué aussi qu’il était en discussion depuis avec le président Guédou et qu’il est convaincu que désormais, ils regardent dans la même direction. «Nous n’avancerons pas si nous ne sommes pas ensemble », précise le professeur. Il a saisi l’occasion pour rappeler que malgré les menaces, malgré la violence, malgré les intimidations, depuis deux ans, ils sont debout parce qu’ils disent tous non à ce Bénin qui a été révélé. Pour lui, le Bénin qui a été révélé «est un Bénin d’épreuve, un pays où la démocratie a été détruite ». Ils sont là pour dire non à cette façon de diriger le Bénin.