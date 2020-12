Le footballeur français et avant-centre du Real Madrid, Karim Benzema, continue de confirmer son titre de star internationale du football, même s’il est décrié dans son pays. En effet, le joueur de 33 ans a marqué hier mercredi 23 décembre 2020, dans le temps additionnel face à Grenade (2-0), un but du pied gauche. Cette réalisation l’a hissé au même niveau que Michel Platini, sur la liste des meilleurs buteurs de France.

Il a 354 réalisations à son actif

Pour son entraîneur au Real Madrid et ancien joueur français, Zinédine Zidane, c’est le « meilleur attaquant français de l’histoire ». « Pour moi c’est le meilleur, oui, c’est très clair. Son palmarès, tout ce qu’il a accompli ici parle pour lui-même » a-t-il récemment estimé en conférence de presse au moment de classer les attaquants français actuels et du passé. Notons que dans le classement des meilleurs buteurs français, c’est l’ancien bleu Thierry Henry qui occupe la première place, avec 411 buts. Il est suivi par Roger Courtois qui a marqué 364 réalisations. Le top 3 du classement est fermé par Michel Platini et Karim Benzema qui ont chacun 354 réalisations à leur actif.

Notons que ces prouesses réalisées par Karim Benzema interviennent alors qu’il fait l’objet de plusieurs critiques en France. En effet, cela fait plusieurs années que le joueur n’est plus sélectionné dans l’équipe de France, après avoir été cité dans l’affaire de la sextape « Zahia ». Il s’agit d’une affaire de proxénétisme de mineurs qui avait fait la une dans les médias sportifs français.