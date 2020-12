Donald Trump mènera sa guerre stratégique contre la Chine jusqu’au bout. C’est ce qu’on est tenté de croire puisque son administration continue de prendre des mesures punitives contre Pékin, alors qu’elle a moins de 4 semaines à vivre. En effet, le secrétaire d’Etat américain a annoncé hier lundi que les Etats-Unis ne délivreront pas de visas aux responsables chinois impliqués dans la répression « des minorités ethniques », « des pratiques religieuses », « des défenseurs des droits de l’Homme », des « syndicalistes », des « journalistes », « des dissidents », des « manifestants pacifiques » ou des militants de la société civile. En clair tous les responsables du Parti communiste chinois qui sont cités dans « des activités répressives » ne pourront plus passer les frontières des Etats-Unis.

Précédemment, l’Oncle Sam avait pris des sanctions contre les responsables chinois ayant participé à la répression des manifestants à Hong Kong et à la violation des droits des ouighours, cette minorité musulmane persécutée par Pékin selon des organisations de défense des droits de l’homme. La guerre stratégique contre la Chine ne se mène pas seulement sur le terrain des droits de l’homme.

Pékin va défendre “résolument ses intérêts”

Les Etats-Unis accusent plusieurs entreprises chinoises d’espionnage de même que des chercheurs et des étudiants provenant de l’empire du milieu. Le département d’Etat américain a eu à invalider les visas de plus d’un millier d’étudiants et de chercheurs chinois. Il pesait contre eux des soupçons d’espionnage. Les récentes sanctions prises par les Etats-Unis contre des responsables du parti communiste chinois frappent également les membres de leurs familles. Le visa américain ne leur sera pas délivré.

Ce mardi 22 décembre, Pékin a réagi par le biais de Wang Wenbin, un porte-parole du ministère des affaires étrangères. Celui-ci a « fermement » condamné les mesures prises par l’Oncle Sam et promet que son pays « continuera de prendre des mesures légitimes et nécessaires pour défendre résolument ses intérêts ».