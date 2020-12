Ce dimanche, la Russie a confirmé qu’elle se penchait actuellement sur le développement de son vaccin pour les animaux. En effet, le covid-19 ne touche pas que l’Homme, mais bel et bien nos amis les bêtes, plusieurs études ayant démontré que visons, chats et chiens avaient été touchés par la maladie.

Les visons représentent d’ailleurs le plus gros danger. En effet, ces petits animaux favorisent une transmission rapide de la maladie et pourraient même lui permettre de muter, rendant les efforts entrepris pour le développement de vaccins, caduques. Des dizaines d’élevages ont d’ailleurs été anéantis, les animaux ayant tous été abattus par les autorités.

Un vaccin pour les animaux, d’ici à janvier prochain

Pour autant, la Russie avance vite et bien. Selon Sergueï Dankvert, chef du service vétérinaire et phytosanitaire d’un magazine russe spécialisé, le vaccin en question pourrait être disponible dès janvier prochain. Une excellente nouvelle pour beaucoup d’éleveurs, de propriétaires d’animaux et pour les animaux eux-mêmes.

Un vaccin qui intéresse le monde entier

À ce jour, l’Union européenne, les États-Unis et Singapour auraient déjà manifesté leur intérêt pour ce vaccin, qui en est déjà à la troisième phase de test. Il serait actuellement testé ou devrait bientôt l’être, sur des chats, des rongeurs ainsi que sur des visons. L’efficacité finale sera scrutée puisque ce vaccin pourrait permettre le retour à une vie plus normale pour nos amis les bêtes.