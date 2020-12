C’est un geste d’anti-jeu qui a été puni par la Fédération allemande de football. Marcus Thuram, a écopé de six matchs de suspension dont cinq fermes et un avec sursis. Les responsables de la fédération n’ont pas du tout apprécié le comportement de l’attaquant français. Celui-ci a en effet craché sur Stefan Posch, un défenseur d’Hoffenheim lors de la rencontre qui opposait son équipe le Borussia Mönchengladbach, à cette formation de l’élite allemande.

“Sans faire exprès effectivement, il a eu de la salive qui est partie “

On s’attendait tous à ce que le père du jeune joueur condamne le comportement de son fils. Mais il a plutôt surpris tout le monde en prenant sa défense. « J’ai eu son explication, c’est-à-dire qu’il était rage de colère, et donc il a insulté l’adversaire et sans faire exprès effectivement, il a eu de la salive qui est partie » a justifié le champion du monde 1998. Il reconnaît avoir été choqué au départ par le comportement de Marcus.

« C’est tout à fait compréhensible ce qui se passe au niveau des médias. Moi-même je regardais le match, j’ai été extrêmement choqué, je me suis même posé la question à savoir est-ce que c’était vraiment mon fils en fait » a indiqué l’ancien international français sur RCI.

Rappelons que Marcus Thuram a été sélectionné par Didier Deschamps en novembre passé seulement. Il marche donc sur les traces de son père. Saura-t-il être aussi brillant que son géniteur dans cette équipe de France championne du monde ? Seul l’avenir nous le dira.