L’affaire Navalny a jeté un froid dans les relations entre l’Union Européenne et la Russie. Selon l’Allemagne, cet opposant russe a été exposé au Novitchok, un produit neurotoxique, dans son pays. Le Kremlin a en son temps balayé d’un revers de main ces accusations. Ce qui n’a pas empêché l’UE d’infliger des sanctions à d’éminentes personnalités russes à l’instar du chef du Service fédéral de sécurité Alexandre Bortnikov et du chef de l’administration présidentielle russe Sergueï Kirienko. Au total, 6 personnalités russes avaient été frappées par les sanctions de Bruxelles.

Chose promise, chose due

Moscou avait dénoncé en son temps ces mesures punitives prises par l’UE et promettait de riposter très prochainement. « Etant donné que les sanctions (européennes) visent des responsables de l’administration présidentielle russe, nos sanctions de représailles les reflèteront. Elles seront décidées, et nous en informerons bientôt nos collègues français et allemands » avait déclaré le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov. Chose promise chose due, est-on tenté de dire puisque la Russie a pris ce mardi 22 décembre des contre-sanctions contre l’Union européenne.

Des notes verbales transmises à l’Allemagne, à la Suède et à la France

« En se basant sur le principe de réciprocité, une décision concernant l’élargissement des contre-sanctions visant les représentants des pays , membres de l’Union européenne, qui se sont vus interdire d’entrer sur le territoire de la Fédération de Russie, a été prise. Parmi ceux-ci figurent les personnes impliquées dans le renforcement de l’activité antirusse, notamment, les sanctions, dans le cadre de l’UE » a indiqué dans un communiqué le ministère russe des affaires étrangères.

Il informe par ailleurs que des notes verbales de cette démarche ont été transmises aux chefs des missions diplomatiques de l’Allemagne, de la France et de la Suède, et adressées à la délégation de l’Union européenne à Moscou. La Russie tient donc parole, elle qui n’a jamais digéré les sanctions de Bruxelles.