Les autorités brésiliennes ont ouvert une enquête à l’encontre de l’attaquant du paris saint Germain, Neymar, concernant une fête qu’il aurait organisé en pleine pandémie de coronavirus. En effet, une fête qui comportait entre 150 et 500 invités aurait été organisée par le joueur. L’information a été donnée par le bureau du procureur hier mercredi 30 décembre 2020, qui a précisé que la fête se serait déroulée dans la villa située sur la côte de Rio de Janeiro.

Il avait publié une photo d’un ami et lui sur un yacht

Toujours selon le procureur, l’enquête a été ouverte suite à des plaintes « fondées sur des informations divulguées par la presse, concernant les événements organisés par le joueur Neymar ». Cependant, cette accusation est rejetée par l’entourage de Neymar, même si celui-ci avait publié sur les réseaux sociaux, une photo d’un ami et lui sur un yacht. La presse brésilienne a par ailleurs demandé à Neymar et à la copropriété dans laquelle se trouve la villa ainsi qu’à une autre résidence, de donner urgemment des informations concernant « le nombre d’invités, l’organisation des fêtes et les éventuelles mesures sanitaires prises ».

Plus de 190 000 morts

Notons qu’un média français a survolé à l’aide d’un drone la maison de Neymar, mais n’a fait état d’aucune activité suspecte à l’extérieur de la propriété. Pour rappel, le Brésil fait partie de l’un des pays durement frappés par l’épidémie de coronavirus avec plus de 190 000 personnes mortes à cause de la maladie. Pour faire face à la situation, les autorités ont recommandé la limitation des contacts afin de réduire la propagation du coronavirus.