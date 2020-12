Ca y est ! Ce que certains observateurs craignaient et que des Cassandres avaient annoncé à mots couverts, est finalement arrivé. On apprend en effet de diverses sources généralement bien informées que les responsables du nouveau parti ‘’ les démocrates’’ ont de nouveau été convoqués au ministère de l’Intérieur, dans la journée d’hier mardi 01er décembre pour se voir notifier de nouvelles observations dans le dossier de demande d’enregistrement introduit depuis bientôt quatre mois. C’est du moins ce que révèlent les journaux généralement proches du pouvoir dans leur livraison de ce mercredi 02 décembre.

Les mêmes sources avaient précisé déjà tard dans la soirée d’hier mardi 02décembre que les responsables dudit parti auraient déjà apporté les corrections ainsi souhaitées pour l’obtention du fameux sésame. Si ces informations également relayées en chœur par des fora de discussions proches du nouveau parti étaient avérées, ce serait la troisième fois en moins de deux mois que les responsables du parti auraient répondu aux injonctions du Ministère de l’Intérieur. Pourtant, la charte des partis revue et corrigée après les législatives controversées de 2019 stipule clairement en son article 21 qu’après le dépôt de demande d’enregistrement, le Ministère de l’Intérieur devait faire les observations en une seule fois, avant la délivrance du récépissé provisoire.

C’est du moins ce qui ressort de la lecture croisée des articles 21, 22 et suivants de la charte révisée, objet de la loi 2019-41 du 07 novembre 2019 promulguée le 14 novembre 2019 .Si le mystère plane sur la nature des observations faites aux dirigeants du nouveau parti( ces derniers joints au téléphone dans la soirée d’hier mardi, par notre rédaction restent désespérément muets) , on est en droit de s’interroger sur la conformité de ce énième rebondissement avec la loi pourtant votée par le parlement monocolore.

Jeu de ping pong

On s’interroge surtout sur les intentions réelles du gouvernement Talon, surtout après les déclarations répétées du chef de l’Etat au cours de sa tournée dite de reddition de compte . « Dans deux semaines », avait- il dit à l’étape d’une des communes de Collines, « le parti les démocrates aura son récépissé’’. Déclarations perçues par de nombreux observateurs comme un aveu du président Talon sur le contrôle total qu’il a sur le processus de reconnaissance des partis .’’Talon est le véritable maître du jeu politique .C’est lui qui décide en dernier ressort de quel parti sera reconnu ou non’’, affirment unanimement certains observateurs. Et l’on se souvient des déboires des partis comme l’Usl et les Fcbe originelles avant les législatives d’avril 2019, quand leurs dirigeants déclaraient que le c’est le président Talon lui -même qui avait confisqué leurs récépissés.

L’histoire semble se répéter et les dirigeants du nouveau parti ne semblent pas avoir ‘pigé’’ la leçon. Le président Talon qui a enclenché le processus d’organisation des prochaines présidentielles lors du dernier conseil des ministres, donne l’impression de vouloir maîtriser totalement l’agenda des prochaines présidentielles prévues dans moins de quatre mois .Face à une opposition sans véritable leader et surtout sans boussole . Car, en maintenant le suspense sur la délivrance ou non du récépissé, il tient les dirigeants du nouveau parti en laisse. Tant que ces derniers vont courir derrière leur récépissé, ils oublieront l’essentiel, à savoir, la désignation d’un candidat de la vraie opposition.

Or, tout le monde sait qu’il n’y aucun lien entre l’obtention d’un récépissé de la légalité d’un parti et la présentation d’un candidat à la présidentielle. L’objectif évident du président Talon est d’empêcher cette vraie opposition de désigner un candidat unique dont certains disent qu’il a toutes les chances de battre le président en exercice, quel que soit le cas de figure. Cela, malgré le contrôle total du pouvoir sur tous les organes(Cena, Cos lepi ?Ant, cour constitutionnelle) de gestion des élections . La question que tous les observateurs se posent est de savoir jusqu’à quand les dirigeants du nouveau parti vont se prêter à ce jeu de cache cache et continuer à se leurrer sur les intentions du pouvoir qui a décidément choisi la ruse comme mode de fonctionnement pour exclure définitivement toute l’opposition de la gestion du pouvoir pour les cinq prochaines années encore.