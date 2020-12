Ce mardi 1er décembre, les médias français ont rapporté une opération très peu habituelle qui a été menée dans le quartier Saint-Jacques de la cité catalane. En effet, un homme souffrant d’obésité morbide et d’œdèmes a dû être évacué de son appartement par une grue de 100 tonnes. Agé de 53 ans, le concerné du nom de Alain Panabière pèse 300 kg. Cette opération a nécessité l’intervention de plus 50 personnes selon les précisions qui ont été apportées par les médias.

L’opération aura duré toute la matinée

L’opération de sauvetage aura duré toute la matinée de ce mardi 1er décembre. Le quinquagénaire serait obligé de rester à même le sol et dans la même position depuis plusieurs mois dans une maison où l’insalubrité dicte sa loi. «Je ne peux plus bouger d’un millimètre. Rester ici, c’est la mort. Mais tous les jours, je prie Dieu pour qu’il me prête vie», a-t-il confié au média France 3 avant l’opération.

Pour arriver à faire sortir l’homme de cette situation, il aura fallu détruire une partie de la maison. La façade de l’appartement a été cassée au premier-étage. Il a par la suite été déplacé horizontalement dans le conteneur qui est suspendu à une grue de 100 tonnes.

Il sera évacué vers un centre qui prend en charge les personnes obèses

A en croire la description qui a été faite, une équipe médicale se trouvait à l’intérieur du conteneur pour le prendre en charge. La grue a par la suite déposé le conteneur dans la rue où une ambulance l’attendait pour l’amener au CHU de Montpellier pour une « évaluation globale ». Il sera évacué quelques semaines plus tard vers un centre spécialisé dans le traitement de l’obésité sévère en Haute-Garonne, au nord de Toulouse.

#Perpignan 9h05. Les équipes du Samu viennent d’arriver sur place en vue de l’évacuation d’Alain P. un homme de 300 kg bloqué chez lui pic.twitter.com/ESDozg0JE7 — L'Indépendant (@lindependant) December 1, 2020