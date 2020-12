Un membre de l’équipe de Joe Biden, nommé afin de lutter de manière efficace contre la pandémie de covid-19, a affirmé ce mercredi, que les prochaines semaines s’annoncent difficiles pour les Américains. Selon lui, une nouvelle vague est à prévoir alors que de nombreuses familles vont se réunir afin de célébrer Noël.

Un constat partagé par les associations de soignants et d’hôpitaux aux USA pour qui les prochaines semaines s’annoncent compliquées avec possiblement de nouveaux records de contaminations alors que des millions d’Américains vont circuler à travers le pays, favorisant par la même occasion la transmission du virus.

L’équipe Biden craint le pire

Selon la représentante de l’équipe Biden, l’administration va devoir gérer l’une des pires situations sanitaires jamais vécues. Toujours selon elle, les hôpitaux vont être amenés à devoir faire des sacrifices, des choix parfois compliqués et douloureux. Aux USA, 18 millions de cas ont d’ores et déjà été confirmés alors que 323.000 personnes ont trouvé la mort depuis le début de la pandémie.

323.000 décès confirmés

Ces dernières semaines, les réunions de famille pour Thanksgiving ont d’ailleurs provoqué une véritable flambée des cas positifs alors que de plus en plus de villes et États réduisent les restrictions liées au covid-19. Deux faits qui favorisent considérablement la montée des cas positifs et donc, les risques de voir la pandémie faire encore plus de dégâts encore.