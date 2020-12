Il y a quelques jours, Machine Gun Kelly se faisait subtiliser son Aston Martin ! Près d’une semaine après les faits, la police a finalement retrouvé son bien. Une voiture découverte alors qu’elle circulait librement sur les routes de Los Angeles. Une information confirmée par le média TMZ, toujours au fait de ce genre d’actualités.

En effet, des officiers de la LAPD, la police de Los Angeles patrouillaient lorsqu’ils ont repéré la voiture. Ces derniers n’ont pas été en mesure de la prendre en chasse. Ils ont toutefois continué à faire le tour du quartier et l’ont repéré quelques instants plus tard, garée le long d’une route avec le moteur toujours en route.

MGK retrouve sa voiture volée

La police n’a découvert aucun suspect à bord du véhicule ou dans les environs. La voiture, elle, se trouve dans un excellent état et le rappeur Machine Gun Kelly (MGK) pourra la récupérer dans les jours à venir. L’enquête en cours pourrait, elle, permettre de définir qui a volé la voiture et surtout pourquoi. Une enquête de voisinage et l’utilisation de caméras de vidéosurveillance pourraient permettre de retrouver la trace des malfrats et possiblement les arrêter. D’ici là, on imagine que la star américaine se contentera de retrouver sa voiture et les joies procurées par sa conduite.