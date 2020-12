Aux USA, dans le comté de Hudson, Niles Holmes, un homme de 35 ans a été retrouvé blessé par la police ce 10 décembre. Conduit à l’hôpital, il n’a malheureusement pas survécu. D’après les premiers éléments rendus publics, il présentait plusieurs blessures par balles. Une autre personne grièvement blessée est aussi impliquée dans l’incident. Pour l’heure les conditions exactes du drame ne sont pas connues.

Toutefois, la police a annoncé avoir arrêté une adolescente de 13 ans qui serait derrière ce crime. Étant mineure, son nom n’a pour l’heure pas été rendu public. Elle est accusée de meurtre et d’agression armée. L’affaire n’est cependant pas liée à une guerre de gangs affirment les autorités qui ne donnent pas plus de précisions. Les liens entre la jeune fille et la victime n’ont pas été rendus publics pour l’heure.