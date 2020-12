Les fans du président sortant des Etats-Unis sont invités à participer au rachat de la maison d’enfance de ce dernier située à New-York. L’initiative a pris corps chez l’agence immobilière qui a lancé une mobilisation de fonds sur la plateforme GoFunMe. L’objectif est de parvenir à mobiliser rapidement 3 millions de dollars pour cette maison dans laquelle Donald Trump a vécu jusqu’à l’âge de 4 ans. L’agence immobilière a pris le soin de préciser que le président américain n’avait pas été consulté pour cette initiative.

Un élan de générosité auprès de celles et ceux qui l’aiment

La maison avait déjà été vendue une première fois dès l’arrivée du milliardaire républicain à la tête de la Maison-Blanche à 2,14 millions de dollars. L’agence immobilière veut ainsi profiter de son départ du pouvoir pour susciter un élan de générosité auprès de celles et ceux qui l’aiment. « Les gens qui l’aiment pourraient vouloir lui dire merci ou lui faire un cadeau de départ », a fait savoir l’agent chargé de la vente de la maison.

Il ira aux œuvres caritatives s’il n’en voulait pas

Si l’agence immobilière atteignait ses objectifs, la maison sera offerte au président sortant. Et si éventuellement, Donald Trump n’en voulait plus, la maison sera offerte à une organisation caritative de son choix. «On a plus de chances de trouver un million de personnes prêtes chacune à dépenser trois dollars, qu’un riche acheteur prêt à mettre trois millions», a précisé l’agent immobilier.