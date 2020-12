Une journaliste libanaise de la chaîne qatarie Al-Jazeera a décidé de traîner en justice deux puissants princes héritiers des monarchies du Golfe. Ghada Oueiss, 43 ans reproche à Mohamed Ben Salmane (MBS) et à Mohamed ben Zayed (MBZ), d’avoir tenté de ruiner sa réputation, sa vie personnelle et sa carrière avec l’aide d’une vingtaine de complices. Il s’agit « d’un travail coordonné par les gouvernements d’Arabie Saoudite et des Emirats arabes unis » indique l’acte d’accusation. Les princes héritiers d’Arabie Saoudite et des Emirats arabes unis sont poursuivis par le tribunal de Floride pour piratage et cyberharcèlement depuis le mercredi 09 décembre dernier.

Des photomontages la montrant nue dans une baignoire

La journaliste estime qu’elle est la cible de ces deux personnalités pour avoir régulièrement dénoncé leurs agissements et surtout pour sa couverture de l’affaire Khashoggi, du nom de ce journaliste saoudien sauvagement assassiné dans le consulat de l’Arabie Saoudite à Istanbul en octobre 2018. Mais que reproche concrètement Ghada Oueiss à MBS? La présentatrice libanaise accuse le prince héritier et ses complices d’avoir piraté son téléphone personnel. Ce qui leur a permis de publier des photos d’elle sur Twitter en maillot de bain.

S’en est suivi des photomontages la montrant nue dans une baignoire. Les comptes qui ont retweeté plus de 40 mille fois ces images sont saoudiens et appartiennent pour la plupart des soutiens de MBS, selon Mme Oueiss. Le tribunal de Floride s’est saisi de l’affaire parce que deux des présumés complices des princes héritiers habitent cet Etat des Etats-Unis. Hussam al-Jundi et Sharon Collins sont poursuivis pour des « actes de distorsion ».