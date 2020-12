Le Venezuela et la République Islamique d’Iran ne tiennent visiblement plus compte des sanctions prononcées contre eux par les Etats-Unis. Selon des informations qui ont été relayées par l’agence américaine Bloomberg la Société nationale iranienne du pétrole (NIOC) a affrété le navire pétrolier Ndros. Ce pétrolier iranien serait au large du Venezuela dans le but de faire un chargement de 1,9 million de barils de brut.

La compagnie vénézuélienne en tant expéditeur du fret

Ce média américain a en effet basé sa publication sur certains documents dont il aurait pris possession. A en croire les précisions qui ont été apportées sur cette transaction, le chargement devrait s’effectuer à Puerto José. « NIOS est indiqué en tant que client et PDVSA [la compagnie pétrolière appartenant à l’État vénézuélien, ndlr] en tant qu’expéditeur du fret », informe l’agence de presse Bloomberg.

Les deux pays feraient habituellement des échanges commerciaux

Ce ne serait tout de même pas les premiers échanges entre les deux pays qui sont tous sous le coup d’une sanction américaine. Alors que la République Islamique d’Iran à l’habitude de livrer de l’essence et des produits alimentaires au Venezuela, le pays de Nicolas Maduro quant à lui envoie de l’or à l’Iran en échange de cette aide. Il y a quelques semaines, les autorités américaines avaient donné de la voix sur cette situation. Selon une annonce qui a été faite par département américain de la Justice, du brut iranien avait été saisi.