Les deux stars de la musique nigériane Davido et Burna Boy se sont battues dans une boîte de nuit de la capitale ghanéenne, Accra. Selon les informations du média afrique-sur-7, les faits se seraient déroulés dans la soirée d’hier dimanche 27 décembre 2020. Relayant les informations de plusieurs médias nigérians, la source a affirmé que les deux stars se sont violemment affrontées dans une bagarre.

Une vidéo de Davido fait le tour de la toile

Selon Ghypper1, un bloggeur ghanéen, qui se trouvait dans la boîte de nuit au moment des faits, c’est Burna Boy qui aurait provoqué la bagarre. « Immédiatement, j’ai vu Burna et ses garçons. J’ai dit à un ami que Burna cherchait des ennuis et cela s’est passé comme un film » a-t-il fait savoir. Par ailleurs, une courte vidéo dans laquelle on voit Davido s’attaquer à quelqu’un d’autre a fait le tour de la toile. Cependant, l’on ne parvient pas à savoir avec précision qui était ce dernier. Notons que depuis quelques temps la presse people nigériane fait état d’un froid entre les deux célébrités africaines.

Pour rappel, dans une récente interview, Davido avait déclaré qu’il considérait Burna Boy comme un frère et qu’il se sentait fière de son succès musical. Cependant, il avait souligné que les choses étaient compliquées depuis la publication d’une photo de roi de l’afro-fusion, désignant Wizkid et lui-même en tant que les deux plus grands artistes au Nigeria.