Après le vaccin sur le nouveau coronavirus, des scientifiques comptent visiblement se pencher sur un vaccin contre le VIH-Sida. La question a été abordée lors d’une rencontre virtuelle sur la recherche la prévention du VIH. Différents intervenants de plusieurs pays ont notamment fait savoir leur avis sur le sujet. Selon les explications de Glenda Gray, membre de l’Académie des sciences d’Afrique du Sud, il sera examiné comment utiliser la technologie de l’ARNm dans la recherche d’un vaccin contre le VIH.

Utiliser l’ARNm contre le VIH

« Il est tout à fait logique d’examiner comment nous pouvons y parvenir. Nous devons donc procéder à une méthode inverse. Comme on l’a fait pour Zika, Ebola et Sars covid 2, nous devons voir comment nous pouvons utiliser l’ARNm dans la recherche d’un vaccin contre le VIH », a dans un premier temps déclaré le scientifique.

« Il y a beaucoup de travail à faire pour la recherche sur les vaccins contre le VIH. Et la question est de savoir si on peut attendre après les expériences de 705 et 706, afin de se lancer dans une recherche de vaccin contre le VIH », a-t-il poursuivi. Lors de cette rencontre virtuelle, la question relative à une distribution équitable du vaccin qui sera mis sur pied a été également débattue.

La problématique de la disponibilité du vaccin

Cette problématique a été soulevée dans un contexte où tous les pays n’ont pas la possibilité d’obtenir le vaccin contre le coronavirus. « Même dans les régions les plus reculées du Zimbabwe, dans les villages isolés, nous devrions être en mesure de mener à bien ces interventions. Et nous allons décentraliser », a indiqué Nyaradzo Mgodi, examinateur scientifique, Conseil de la recherche médicale du Zimbabwe.