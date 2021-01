Les acteurs de l’athlétisme étaient en Assemblée Générale élective, ce dimanche 27 décembre 2020 à Abomey. Au terme des travaux, le président sortant Viérin Dégon a été réélu pour un mandat de quatre ans. À l’ouverture, le Secrétaire général du CNOS-BEN, Fernando Hessou, a félicité le comité exécutif de la Fédération béninoise d’athlétisme, pour sa gestion et surtout pour la tenue régulière de cette assemblée générale à bonne date.

Représentant le ministre des sports, Bonaventure Coffi Codjia, directeur du sport d’élite s’est réjoui de l’attachement aux bonnes valeurs que la fédération a adoptées. «La fédération béninoise d’athlétisme n’a pas dérogé à la tradition en organisant cette assemblée générale malgré l’arrêt des activités sportives pour cause de coronavirus », a-t-il souligné avant d’inviter les délégués à réfléchir sur comment faire pour l’atteinte des objectifs qu’ambitionnent les réformes entreprises par le gouvernement.

Au nombre des récompenses, «nos athlètes ont été célébrés lors des différents galas des sportifs organisés par le gouvernement de la rupture avec en prime des bourses de préparation octroyées par l’Etat à nos athlètes Odile Ahouanwanou et Noélie Yarigo ». En complicité avec le CNOS-BEN, ces deux athlètes bénéficient actuellement de la bourse olympique pour la préparation des jeux Olympiques Tokyo 2020. La légion étrangère de l’athlétisme béninois a été renforcée par le séjour au Centre de Développement de l’Athlétisme Africain à Lomé de trois athlètes pour porter à quatre le nombre des pensionnaires. Cette initiative a pu être concluante grâce à la signature d’un contrat de partenariat entre la Société de Gestion des marchés autonomes du Bénin (SOGEMA) et notre Fédération. Le financement qui en est issu a permis la prise en charge des athlètes Aïchatou Aboudou, Didier Kiki et Sylvain Azonhin. Mais, beaucoup d’autres actions ont été menées par l’équipe sortante. Au plan financier, les comptes de la fédération affichent une trésorerie positive en 2017 et en 2019. La trésorerie est négative en 2018 et en 2020.

Dégon, Aïhou et Nonvignon reconduits

Après l’adoption du rapport d’activités du Secrétaire général et celui financier de la Trésorerie générale de la Fédération béninoise d’Athlétisme, place au vote. Les délégués ont adopté le code électoral. Ensuite, au poste de Président, seuls le Président sortant, l’Adjudant Viérin Dégon et Alfred Yangainon (Association Les Cobras), actuel Président de la Ligue Régionale Atlantique-Littoral ont maintenu leurs candidatures. A l’issue du vote, Viérin Dégon a été plébiscité par 25 voix pour contre 6 pour son adversaire. Il garde donc les rênes de la fédération pour quatre nouvelles années. Le secrétaire sortant Achille Aïhou a été réélu par 30 voix contre 2 pour Aristide Kotannou. La trésorerie sortante, Rachelle Godonou a aussi été réélue. Même chose pour le responsable à l’organisation Okry Nonvignon. Il a été plébiscité par 31 voix contre 1 pour son challenger. Après son élection, Vérin Dégon a promis que pour l’olympiade 2020-2024, son équipe va faire mieux que celle de 2017-2020. Il a pris l’engagement aussi de faire la relecture des textes de la fédération.

Composition du nouveau bureau de la FBA

Président

Viérin Abalo Dégon

1er Vice-président

Bakri Bio Sarou

2è vice-président

Beldose Diane Monwadjo

Secrétaire général

Togbétché Achille Aïhou

Secrétaire général adjoint

Maurice Viho

Trésorier général

Rachelle Prisque Godonou

Trésorier général adjoint

Cossi Alain Bossou

Responsable à l’organisation

Christophe Okry Nonvignon

1er responsable adjoint à l’organisation

Théophile Bokossa

2è responsable adjoint à l’organisation

Pirenne Houessou

3è responsable adjoint à l’organisation

Daniel Wolakani Gnami

Officiel Technique

Franck Hounkanlinkpé

Membre individuel

Ronaldo Padonou

1er Membre féminin

Mawugnon Carole Agossou

2è Membre féminin

Lucrèce Mahoutin Kotin

Commissaires aux comptes

Hospice Koba et Norbert Fandodé