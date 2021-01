Alors que le variant britannique du covid-19 est bien ciblé par le vaccin BioNTech/Pfizer, le variant sud-africain lui, y échapperait. Du moins, en partie. En effet, de récentes études ont permis de démontrer que la souche sud-africaine ne serait pas totalement endiguée par les traitements actuellement en place.

Tout semblait bien débuter. En effet, divers éléments permettaient de démontrer que les vaccins en place étaient bien utiles contre les souches sud-africaines, britanniques et brésiliennes. Malheureusement, des études plus poussées ont démontré que la mutation E484K sud-africaine était plus résistante et était en mesure de neutraliser partiellement les anticorps, favorisant donc le développement de la maladie.

Le variant sud-africain, résistant au vaccin

Une autre étude menée par des scientifiques sud-africains, dévoilée ce mercredi, a démontré que le variant sud-africain plus que résistant aux anticorps et favorise la réinfection. Un problème majeur, qui laisse craindre le pire. En effet, Kristian Andersen, immunologiste à l’institut de recherche Scripps, a récemment affirmé que les scientifiques craignaient avant toute chose que les variants du covid-19 échappent à leur contrôle.

Un vaccin contre des variants, prêt sous 6 semaines

Seul point positif, le laboratoire allemand BioNTech a confirmé que les connaissances actuelles et les technologies en place permettent aujourd’hui de produire un vaccin contre de nouveaux variants, en l’espace de six semaines seulement. Enfin, les résultats de l’étude sud-africaine doivent encore être confirmés par de nouvelles recherches. Un variant pour le moment cantonné à ce pays, mais qui pourrait bien se répandre un peu partout à travers le monde dans les mois à venir.