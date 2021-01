Comme Jupiter, Uranus abrite plusieurs lunes. Les scientifiques en ont dénombré 27. Elles toutes n’ont pas la même taille. Titania , Ariel, Oberon, Miranda et Umbriel sont les plus grandes. Et pourraient bien intéresser les scientifiques. Ils soupçonnent d’ailleurs que des étendues d’eau souterraines soient en dessous de la couche de glace de plusieurs lunes d’Uranus. Les clichés prises par la sonde spatiale Voyager 2 en 1986 ont aiguisé la curiosité les scientifiques.

A la quête d’une forme de vie extraterrestre

Ils ont noté sur ces photos qu’au dessus de ces lunes, la roche et la glace sont présentes en proportion égale et semblent laisser voir plusieurs cratères. Ce qui est encore plus intriguant, c’est qu’ils remarquèrent les vestiges d’une éruption d’eau liquide qui avait gelé en arrivant à la surface. Ce qui laisse supposer un cryovolcanisme, phénomène qui pourrait résulter de la présence d’un océan souterrain. Enfin, des plis, des crêtes, des vallées se trouvant dans la croûte de ces lunes pourraient être des signes avant-coureurs d’une présence d’océans souterrains.

Jusqu’à présent Voyager 2 est le seul engin spatial à avoir réussi à se rapprocher de si près de la septième planète du système solaire. Une exploration plus approfondie de ces lunes pourraient aboutir à la découverte des formes de la vie extraterrestre sur Uranus. Rappelons que Encelade, la lune de Saturne abrite déjà sous leur croûte glacée de sombres océans , tout comme Europe, la lune de Jupiter. C’est connu des exobiologistes et des planétologues.