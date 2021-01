Le très réputé producteur de rap américain Dr Dre a été admis aux soins intensifs il y a quelques heures d’après des informations de la presse américaine. Cette information a été confirmée par le site TMZ spécialisé dans l’actualité des peoples américains.

Des proches de la star ont confirmé au site que le producteur a été admis à l’hôpital lundi après une rupture d’anévrisme. Âgé de 55 ans, il serait toutefois dans un état stable mais se trouve aux soins intensifs. Il a fait l’actualité il y a quelques semaines après l’annonce d’un divorce qui s’annonce houleux.

Celui qui a été à la base de la majeure partie des grands hits du rap américain du début des années 90 au début des années 2000 est très respecté dans le milieu. Dr Dre a collaboré avec les plus grands de Tupac à Snoop Dogg en passant par Ice Cube et a révélé le talent de très grands artistes comme Eminem, Mary J. Blige, 50 cent etc. Il y a quelques années il a lancé une marque d’écouteurs Beats By Dre et a pu impacter grandement ce secteur économique. En revendant sa marque à Apple, il a empoché un gros pactole faisant de lui l’un des artistes les plus riches des USA.