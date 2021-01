Dans l’imaginaire collectif, l’homme de plus riche du monde possède énormément de liquidité. Ce n’est curieusement pas le cas chez Elon Musk. La première fortune mondiale depuis quelques heures est quasiment sans un sous vaillant. Pour ce milliardaire atypique, la « possession ne fait que t’alourdir ». Ces dernières années, il s’est évertué à vendre ses biens immobiliers. Rien que l’année dernière, il a cédé la plupart de ses propriétés et vit désormais en location au Texas. « Je vends presque toutes mes possessions matérielles. Je ne possèderai aucune maison » écrivait-il le 1er mai 2020 sur Twitter. Selon le Los Angeles Times, l’ingénieur américain a vendu quatre maisons à la fin décembre 2020, empochant 62 millions de dollars.

Ces propriétés se trouvaient en Californie. D’autres sources indiquent qu’il a cédé quelques mois plus tôt, des biens immobiliers d’une valeur de 75 millions de dollars, acquis entre 2012 et 2017. Son comportement est celui d’un homme qui n’a « pas besoin de cash » comme il le disait sur le réseau social à l’oiseau bleu en mai dernier. Tout ce qui compte pour lui, ce sont ces projets: « Je me consacre à Mars et à la Terre » . Mais comment arrive-t-il à financer son train de vie puisqu’il ne vend pas ses actions dans Tesla et Space X et ne prend pas non plus de salaire. En effet, l’ingénieur américain a renoncé à une rémunération annuelle de 56.830 dollars par an chez Tesla.

Il est endetté et refuse de percevoir son salaire chez Tesla

Elon Musk vit peut être avec l’argent que lui a rapporté la vente de ses propriétés et sur la dette. En effet, selon les documents financiers de Tesla l’ingénieur doit énormément à Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank of America. Des prêts évalués à quelque 548 millions de dollars au bas mots. Les banques lui feraient confiance à cause de sa participation dans Tesla selon le magazine Forbes. La fortune d’Elon Musk est donc essentiellement virtuelle. Les 195 milliards de dollars dont il est crédité et qui font de lui, la première fortune du monde sont virtuels.

Il n’a quasiment jamais vendu ses actions parce qu’il tient à garder un pouvoir sur le constructeur automobile avec ses 20% des parts de la société. La fortune de M Musk équivaut quasiment aux actions de ses deux sociétés. Jeff Bezos n’a pas ce problème. Il possède des liquidités qui font 5% de sa fortune soit 9,53 milliards de dollars. De l’argent acquis grâce à la vente des actions d’Amazon au fil des années.