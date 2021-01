Nancy Patricia Pelosi a tout fait pour écourter le mandat de Donald Trump à la Maison Blanche. Présidente de la Chambre des représentants, cette démocrate a conduit la procédure de destitution contre le milliardaire républicain en 2019. Une procédure qui s’est soldée par un échec au Sénat jadis républicain. Après les émeutes du 6 janvier au Capitole celle-ci a enclenché avec plusieurs de ses collègues démocrates, une autre procédure de destitution contre le numéro 1 américain. La Chambre des représentants qu’elle préside a voté pour une motion accusant le président américain d’ « incitation à l’insurrection ».

“J’aimerais voir ses relevés téléphoniques pour voir s’il parlait à Poutine…”

Ce qui autorisait une nouvelle procédure de destitution contre M Trump. Mais le président américain va quitter le pouvoir demain mercredi. Cette démarche de la chambre des représentants n’aboutira donc pas avant son départ de la Maison Blanche. Elle pourrait cependant le rendre inéligible. Le magnat de l’immobilier a déjà indiqué qu’il n’avait en aucune façon incité ses soutiens à prendre d’assaut le Capitole.

Il dit avoir à plusieurs fois appelé au calme. Hillary Clinton qui a récemment discuté avec Nancy Pelosi a évoqué la possibilité d’une implication des russes dans cette attaque du Capitole. “J’aimerais voir ses relevés téléphoniques pour voir s’il parlait à Poutine le jour où les insurgés ont envahi le Capitole“ a déclaré l’ancienne candidate à la présidentielle lors de cette rencontre avec Nancy Pelosi.

« Oui, nous devrions avoir une commission « 11 septembre »

Le podcast de la conjonction entre les deux femmes politiques a été diffusé hier lundi 18 janvier et relayé sur twitter sans aucune censure. Hillary Clinton ira plus loin en demandant à son invitée si elle ne pense pas à une « commission de type « 11 septembre » pour enquêter et relater tout ce qu’ils ont fait ensemble, et expliquer ce qui est arrivé ». La présidente de la Chambre des représentants a acquiescé. « Oui, nous devrions avoir une commission « 11 septembre », et il y a un soutien important au Congrès pour faire cela » a t-elle déclaré.

De l’avis de la septuagénaire « toutes les routes mènent à Poutine » avec le président américain. « Ces gens (qui ont pris d’assaut le Capitole) , à leur insu, sont les marionnettes de Poutine. Ils ont fait le boulot de Poutine quand ils ont fait cela, sur incitation à l’insurrection du président des Etats-Unis » a accusé Nancy Pelosi. La démocrate est donc persuadée que les émeutiers du 06 janvier ont rendu service au président russe. « Ce qui est arrivé au Capitole est un cadeau à Poutine » assure celle qui pense que le Chef du Kremlin cherche à « miner la démocratie (dans son pays), les Etats-Unis et partout dans le monde ».