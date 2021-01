Le gouvernement du Bénin ne se donne pas de repos sur le marché de l’UMOA. Comme depuis janvier 2020, l’Etat du Bénin reste actif sur le marché financier dans la sous-région. Il lance son premier emprunt de l’année 2021 sur le marché financier de l’UMOA-Titres. Le Trésor public béninois recherche pour cette première opération de l’année une somme totale de 75 milliards de FCFA. D’après l’agence UMOA-Titres publié, le Bénin sollicite cet emprunt par des Obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité initiale 36 mois et 60 mois; en adjudication ouverte.

Les taux d’intérêt sont 5,90% l’an pour la maturité à 03 ans et 6,00% pour la maturité à 05 ans. La valeur nominale unitaire est de 10 000 FCFA. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance (remboursement In Fine). Les intérêts vont être remboursés annuellement sur la base du taux d’intérêt fixé et ce, dès la fin de la première année. Cette première opération d’emprunt de 75 milliards de FCFA est la première d’un total de 1 102,28 milliards FCFA prévue au cours de l’année 2021 par l’Etat béninois.