La popularité grandissante du combattant irlandais de MMA, Connor McGregor, semble faire de l’ombre au boxeur américain à la retraite, Floyd Maywaether, qui a justifié cette situation par le racisme. Après la défaite de « The Notorious » face à Dustin Poirier, le week-end dernier, Floyd Mayweather a donné les raisons expliquant pourquoi le soutien accordé au combattant irlandais est causé par du racisme et un double standard.

Il est « un gagnant naturel »

Sur Instagram, il a donc laissé voir : « L’arnaqueur McLoser peut tout me voler et être aimé, mais je suis détesté. Cela vous permet simplement de savoir que le racisme existe toujours. Sachez simplement que ce clochard ne sera jamais moi ou ne sera jamais à mon niveau ». Floyd Mayweather a par ailleurs estimé qu’il a juste un état d’esprit différent et est « un gagnant naturel ». A l’en croire, « c’est ce qu’ils détestent. C’est triste que vous puissiez être un pauvre gamin noir du ghetto qui a lutté contre le racisme toute votre vie et qui a travaillé très dur pour vous mettre vous-même et votre famille dans une meilleure position, et la plupart de la haine vient de mon propre peuple ».

Rappelons que, Floyd Mayweather continue d’être toujours aimé pour son talent sur le ring. Même s’il est vu comme une légende dans le milieu de la boxe, il a plusieurs fois essuyé des critiques sur d’autres plans. En effet, il a été plusieurs fois critiqué notamment pour son style de vie extravaguant. Aussi, s’est-il fait remarquer sur la toile à travers des embrouilles avec le rappeur américain 50 Cent.