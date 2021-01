Un agresseur ayant participé à l’agression d’un policier qui n’était pas en service, a été libéré sans charge contre lui. Les faits se sont déroulés à Marseille, dans le sud de la France. En effet, un agent de police qui était affecté à la CRS 50, ayant son siège à la Talaudière, à proximité de Saint-Etienne, était au repos le dimanche 17 janvier dernier. Pour profiter de sa journée, il avait décidé de faire du vélo dans une colline.

Les choses se sont envenimées

D’après une source policière, aux environs de 17h30, le policier avait vu quatre jeunes qui pilotaient deux moto-cross, et qui le provoquaient en passant près de lui. Ainsi, à chaque fois qu’ils passaient près du fonctionnaire, ils lui jetaient de la terre et des pierres. Par ailleurs, l’homme n’avait pas dit qu’il était policier et avait demandé aux jeunes d’arrêter ce qu’ils faisaient. Mais les choses se sont envenimées, quand les agresseurs sont descendus de leurs motos et ont passé le policier à tabac.

Il a tenté d’échapper aux policiers

Selon la source ayant donné l’information, « son casque de vélo a été cassé sous la violence des coups et ses affaires personnelles, notamment son téléphone et son vélo, ont été jetées dans le ravin ». La victime a par la suite informé ses collègues de son agression, tout en donnant la description d’un des agresseurs qui ont fui. Ce dernier qui conduisait une moto-cross de couleur verte a été repéré par les forces de l’ordre. Après avoir tenté d’échapper aux policiers, il a finalement été arrêté et placé en garde à vue. Cependant, il a été libéré sans aucune charge contre lui. La victime quant à lui avait deux plaies à la tête qui saignaient. Cela lui a valu une incapacité totale de travail (ITT) de 5 jours.