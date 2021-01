Plusieurs agents de police ont été attaqués par des individus, en France. Les faits se sont déroulés tard dans la nuit d’hier jeudi à ce vendredi 22 janvier 2021, dans la commune d’Albi située dans le département du Tarn. Au cours de l’altercation entre policiers et agresseurs trois, membres des forces de l’ordre ont été blessés.

Au moins cinquante individus ont attaqué les forces de l’ordre

Les violences ont commencé, aux environs de 22 heures dans le quartier de Cantepau, après que les policiers albigeois aient voulu arrêter un homme à bord d’une voiture, qui a refusé d’obéir. Pour l’interpeller les membres de la police municipale ont fait appel à des renforts. Mais lorsqu’une équipe de policiers qui avaient pris par le boulevard Maréchal Lannes voulait arrêter l’automobiliste, une voiture leur a bloqué la voie. Au moins cinquante individus se sont par la suite mis à attaquer les forces de l’ordre, lançant de nombreux des mortiers d’artifice ainsi que des projectiles. En dépit de l’intensité des violences, les policiers sont parvenus à s’en sortir.

Les policiers blessés ont déposé une plainte

Les policiers ont par ailleurs appris que le véhicule qui leur avait bloqué le passage avait été signalé volé et avait une fausse immatriculation. Avec l’aide d’une équipe de la gendarmerie du PSIG et de 15 policiers, les policiers avaient essayé de récupérer la voiture volée. Cependant, les attaques ont repris de plus belle et toutes les forces de l’ordre ont reçu des tirs de mortiers. Les policiers blessés ont déposé une plainte. Par ailleurs, plusieurs voitures de police ont été dégradées. Pour faire face à la situation, 15 autres policiers sont intervenus. Les tirs de mortiers ont continué mais aucun agresseur n’a été arrêté.

Plusieurs syndicats ont condamné ces violences. Dans un communiqué, le secrétaire départemental du syndicat de Police Alliance, Patrick Batigne, a réclamé un « contrôle urgent des ventes de ces dangereuses armes par destination ». Aussi, a-t-il dénoncé « ce sentiment d’impunité qui anime ces voyous, induit par une réponse pénale trop laxiste qui ne les dissuade pas de commettre des violences sur les forces de sécurité ».