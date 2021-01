Les médias français ont rapporté un drame qui s’est produit à Monistrol-sur-Loire en début de semaine. En effet, un enfant de 15 ans a mis fin à ses jours en se jetant du viaduc de Pont-de-Lignon. Cet apprenant avait quitté quelques heures plus tôt sa maison et n’en était plus revenu selon les explications qui avaient été fournies sur ce drame par les médias. Plusieurs recherches avaient été lancées dans le but de le retrouver. Mais le pire était déjà arrivé.

Il était en hôtellerie et restauration

Le jeune garçon s’était déjà suicidé. Une enquête a été ouverte pour connaître les réelles conditions de ce suicide. Le petit était un apprenant du lycée Emmanuel-Chabrier d’Yssingeaux. Il était en 2nd métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Ses proches ont été mis au courant de la situation par courriel électronique. Des dispositions ont tout de même été prises pour accompagner psychologiquement ses camarades qui auraient été marqués d’une manière ou d’une autre par le décès du jeune garçon.

Une enquête ouverte

Pour l’heure, cet événement continue de susciter beaucoup d’interrogations au sein de l’opinion publique. L’enquête aura ainsi le mérite de déterminer si l’apprenant avait été confronté à des faits de harcèlement d’une manière ou d’une autre. Les forces de l’ordre n’ont tout de même pas voulu faire de commentaires sur l’affaire.