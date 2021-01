D’après le média Les Dernières Nouvelles d’Alsace qui a rapporté l’incident, les faits s’étaient déroulés dans l’après-midi du mardi 5 janvier dans l’église Saint-Paul, à Colmar. L’agresseur, un homme qui est déjà connu de la justice pour des faits de violences, d’outrages et de rébellion avait refusé de céder la place pour que la messe commence alors qu’il était assis sur le chœur de l’église devant l’autel. Bien que le curé de la paroisse lui ait demandé de se lever de là pour rejoindre l’assemblée des fidèles afin que l’office démarre, l’homme a catégoriquement refusé.

D’après le média qui a rapporté les faits, la situation a tourné au vinaigre où il avait commencé par agresser verbalement l’homme de Dieu en tenant « des propos d’abord surprenants, puis menaçants », d’après la procureur de Colmar, Catherine Sorita-Minard. Le vicaire de la paroisse avait également tenté d’intervenir et c’est là que tout a mal tourné. Le malfaiteur, âgé de 20 ans environ a donné au vicaire un coup de tête avant de lui administrer des coups de poing une fois qu’il est tombé. Les fidèles présents pour le culte ont intervenu afin de maîtriser l’agresseur avant la venue des forces de l’ordre qui ont été appelées.

Il manifeste des signes de troubles psychiatriques

Une fois que ces derniers étaient là, l’homme a voulu se saisir de leur arme afin de tirer sur le curé qu’il ne connaissait tout de même pas. D’après le quotidien le curé ne connait lui-même non plus l’agresseur. Après avoir été conduit au commissariat, l’individu a commencé par dégrader sa cellule, présentant manifestement des signes de troubles psychiatriques. Il a dû être admis dans un établissement de soins psychiatrique.

Selon Les Dernières Nouvelles d’Alsace, le parquet a ordonné une expertise psychiatrique « afin de déterminer si son discernement était ou non altéré ou aboli au moment des faits, et donc s’il était responsable pénalement ». Une enquête a été également ouverte et est en cours. Le vicaire en ce qui le concerne a présenté des blessures légères, particulièrement des contusions et ecchymoses, justifiant un jour d’incapacité totale de travail.