Karine Lacombe, infectiologue et cheffe de service des maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Antoine de Paris a estimé qu’il est improbable d’éradiquer le nouveau coronavirus (covid-19). Elle a fait cette déclaration sur le plateau de l’émission Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. Pour l’infectiologue il sera assez difficile d’en finir avec la covid-19.

L’intensité de la diffusion du virus dans le monde pose problème

« C’est très difficile d’éradiquer ce virus, il y a probablement donc on ne sait pas encore vraiment l’origine de ce virus. Mais c’est très probablement un virus d’origine animale au moins de la chauve-souris (ça on en est quasi sûre) et pour un virus qui se transmet de cette façon-là, façon très large avec aérosols, gouttelettes etc., penser maintenant à son éradication vu l’intensité de sa diffusion dans le monde, ça semble assez improbable » a confié Karine Lacombe.

L’infectiologue a par ailleurs indiqué qu’il est possible que le coronavirus perde de sa virulence en passant par plusieurs personnes. « En revanche ce qui semble probable c’est que le virus petit à petit en passant dans la population puis chez des personnes vaccinées perde de sa virulence on l’espère tous et devienne comme les autres coronavirus, les coronavirus saisonniers » a-t-elle ajouté.