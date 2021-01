Quelques jours seulement après la cérémonie d’investiture de Joe Biden, la belle-fille de la Vice-présidente des Etats-Unis a signé un contrat avec l’une des plus grandes agences de mannequins au monde, IMG Models. La jeune fille du nom de Ella Emhoff âgée de 21 ans est issue du premier mariage de Doug Emhoff, mari de Kamala Harris depuis 2014. Elle s’était démarquée par son habillement le 20 janvier dernier lors de la cérémonie d’investiture de Joe Biden.

Etudie la mode dans une prestigieuse école

Plusieurs grands médias ont focalisé certaines de leurs publications sur cette jeune fille. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, nombreux ont été les internautes à avoir remarqué la jeune fille. « Twitter est obsédé avec le manteau d’Ella Emhoff à l’investiture », a laissé lire le Magazine Elle USA. US Magazine pour sa part a proposé « Six choses à savoir sur la jeune designer Ella Emhoff ». Elle étudie la mode et le design dans la très prestigieuse Parsons School of Design de New York.

“J’ai été très surprise…”

Elle se démarque également par son militantisme pour la slow-fashion. Avec plus de 300 000 abonnés sur son compte Instagram, elle poste régulièrement les photos de ses looks de fashionista. « J’ai été très surprise quand tout ça est arrivé avec IMG, parce que, plus jeune, ça ne faisait pas trop partie de mon plan de carrière », a-t-elle confié au New York Times.