Star du rap américain, Kanye West a tenté en 2020, une aventure en politique. Un échec pour le moment puisqu’il n’a récolté que quelque 600 mille voix. Pendant la campagne électorale, le rappeur n’a donné qu’un seul meeting à Charleston en Caroline du Sud, et le moins qu’on puisse dire, c’est que ce rendez-vous avec les électeurs s’est mal passé. L’artiste s’est perdu dans un discours décousu et très personnel. Il a notamment parlé de sa volonté initiale de faire avorter sa femme Kim Kardashian alors qu’elle était enceinte de North leur premier enfant. Dans la même semaine du meeting il publiera une série de tweets dans laquelle il va sous-entendre que la vedette de « L’incroyable famille Kardashian » voulait l’interner et qu’elle l’aurait trompé avec un autre rappeur.

La star de téléréalité en a voulu à son mari puisqu’elle estimait que le terrain politique n’est pas un lieu où on expose les problèmes de famille . Elle va cependant se montrer compréhensive. « Comme beaucoup d’entre vous le savent, Kanye est bipolaire . Ceux qui comprennent les maladies mentales ou les troubles compulsifs savent que la famille n’a aucun pouvoir (sur le malade) sauf s’il est mineur » avait posté Kim Kardashian sur son compte Instagram.

“Kim sait que leur mariage est fini, elle le sait depuis un bon moment “

Ces différentes déclarations ont sérieusement éprouvé la relation de couple des deux stars ces derniers mois. Il se dit même dans la presse américaine qu’ils veulent divorcer. En effet, selon une source de E ! News, bien informée, Kanye et Kim « n’ont pas passé de temps ensemble comme couple depuis des mois ». « Ils se voient pour le bien de leurs enfants, mais ne vivent plus sous le même toit. Kim sait que leur mariage est fini, elle le sait depuis un bon moment ».

Rappelons que les deux stars mènent une vie de couple depuis 2012. Ils sont donc ensemble il y a plus de 8 ans. Kim n’aurait pas encore pris les devants pour réclamer le divorce parce qu’elle s’assure que cette décision sera la bonne pour ses enfants selon d’autres sources. Notons que jusqu’à présent les agents des deux stars n’ont pas commenté ces informations. Le couple a actuellement 4 enfants.