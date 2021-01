La fertilité des hommes pourrait être affectée s’ils sont atteints d’une forme sévère de la covid-19. Cette information est la conclusion d’une étude, réalisée par une équipe de chercheurs de l’Université de Justus-Liebig en Allemagne, et parue dans la revue scientifique Reproduction. L’étude s’est basée sur deux effectifs à savoir : le premier composé de 84 hommes âgés de moins de 40 ans atteints majoritairement d’une forme grave de la covid-19, et le second groupe composé de 105 individus sains.

Il y avait plus de spermatozoïdes anormaux chez les malades

Selon les données de l’étude, le stress oxydatif et les marqueurs d’inflammation dans les spermatozoïdes, chez les personnes malades étaient deux fois plus importants, que chez les membres de l’autre groupe. Par ailleurs, ils ont constaté qu’il y avait plus de spermatozoïdes anormaux d’une part et une concentration en spermatozoïdes ainsi qu’une mobilité assez prononcée chez les patients atteints de la covid-19, d’autre part. « Ces résultats constituent la première preuve expérimentale directe que le système reproductif masculin peut être ciblé et affecté par la COVID-19 » ont-ils avancé comme conclusion, tout en indiquant que les anomalies observées correspondent à un état d’ «oligoasthénotératospermie, qui est l’une des causes les plus fréquentes de l’hypofertilité chez les hommes».

« Les hommes ne doivent pas s’alarmer »

Face à ces données inquiétantes, d’autres scientifiques ont tenu à rassurer les hommes. En effet, les scientifiques qui n’ont pas pris part aux recherches ont dit que des recherches doivent être effectuées confirmer ces résultats. Alison Campbell, directrice de l’embryologie pour le groupe de cliniques spécialisées Care Fertility, a indiqué que : « Les hommes ne doivent pas s’alarmer outre mesure. Il n’y a pour le moment aucune preuve établie de dommages à long terme causés par la COVID-19 au sperme ou au potentiel de reproduction masculin ».