La Russie est de plus en plus désignée par les Etats-Unis d’Amérique comme étant à la base de la cyberattaque de grande envergure dont ils font actuellement l’objet. En effet, les services de renseignements américains ont estimé que Moscou se cache derrière cette attaque informatique qui a visé plusieurs structures publiques et privées du pays.

Il s’agit d’« une opération d’espionnage »

Dans un communiqué commun, l’agence américaine responsable de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures (Csia), l’agence militaire NSA, la direction du renseignement intérieur et la police fédérale (FBI) ont déclaré que les investigations ont permis de savoir qu’un « adversaire, probablement d’origine russe, est responsable de la plupart des intrusions récemment découvertes dans des réseaux informatiques gouvernementaux et non-gouvernementaux ». Par ailleurs, ils ont ajouté qu’il s’agit d’« une opération d’espionnage », tout en soulignant qu’ils prendront « toutes les mesures nécessaires pour évaluer l’ampleur de cette opération et y répondre ». Notons que la cyberattaque a eu lieu lors d’une mise à jour du logiciel SolarWinds, qui est utilisé par plusieurs dizaines de milliers d’administrations et de sociétés à travers le monde.

Les entités touchées inférieures à 18 000

Selon SolarWinds 18 000 structures gouvernementales ainsi que des compagnies ont effectué la mise à jour, donnant ainsi l’opportunité d’être piratées. Cependant ce chiffre est contredit par les services de renseignement américain, qui ont indiqué que « le nombre d’entités compromises bien inférieur » à 18 000. Selon eux, seulement « une dizaine [de systèmes] d’agences gouvernementales » a été piratée. Pour rappel, la cyberattaque avait commencé en mars 2020. Au cours du mois de décembre dernier, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo avait clairement accusé la Russie d’être responsable de l’attaque informatique, même si les services de renseignements s’étaient abstenus de se prononcer sur la question.