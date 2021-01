L’organisation mondiale de la santé (OMS) pense toujours que les masques fabriqués en tissus sont efficaces pour lutter contre la propagation du coronavirus. L’information a été donnée hier vendredi 22 janvier 2021, par Maria Van Kerkhove, responsable de la gestion de la pandémie à l’OMS, au cours d’une conférence de presse. Ainsi, l’organisation onusienne ne compte pas modifier ses recommandations concernant les masques.

« Les masques doivent être portés lorsque les gens sont entassés »

« Les masques en tissu, non chirurgicaux, peuvent être utilisés par toutes les personnes âgées de moins de 60 ans qui ne présentent pas des problèmes de santé particuliers » a-t-elle fait savoir. Maria Van Kerkhove a par ailleurs souligné que « dans les zones où le virus circule, les masques doivent être portés lorsque les gens sont entassés et qu’il devient impossible de se tenir à au moins un mètre de distance les uns des autres, ainsi que dans des pièces peu ou mal aérées ». Notons que cette annonce intervient après que les autorités françaises aient interdit l’utilisation des masques en tissus faits maison, face à l’apparition des nouveaux variants de coronavirus plus contagieux. Le Haut Conseil de la santé publique, a plutôt recommandé les masques en tissu de catégorie 1 ou chirurgicaux.

Notons que l’Autriche et l’Allemagne ont récemment imposé l’utilisation des masques médicaux dans les transports et les commerces. Face à ces mesures, la responsable de la gestion de la pandémie à l’OMS a estimé que « Les pays sont libres de prendre les mesures qu’ils estiment nécessaires ». Selon elle, le mode de transmission du virus n’a pas changé. L’OMS n’a aucune « indication suggérant que le mode de transmission aurait changé » a ajouté Maria Van Kerkhove.