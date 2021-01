L’arrestation de l’apposant russe Alexeï Navalny continue de défrayer la chronique. En effet, face à l’appel lancé par l’équipe de l’activiste russe, les forces de l’ordre ont formellement fait savoir que toute manifestation de soutien à l’endroit de l’opposant sera sévèrement réprimée. « Toutes les tentatives d’organiser un évènement public non autorisé et toute action provocatrice seront considérées comme une menace à l’ordre public et seront réprimées sans délai », a déclaré la police de Moscou.

Des manifestations dans 65 villes russes…

En effet, pour lutter contre la décision d’un tribunal russe relative à sa détention jusqu’au 15 février de l’apposant russe Alexeï Navalny, son équipe a appelé à manifester ce samedi dans 65 villes russes. Dans le même temps, ce vendredi 22 janvier, l’Union Européenne a appelé à la libération sans délais de l’homme politique russe. Selon un communiqué qui a été rendu public, il y aurait eu des échanges téléphoniques entre le président du Conseil européen Charles Michel et le président russe Vladimir Poutine.

L’appel de l’Union Européenne

Le document publié à cet effet par l’officiel européen demande une libération immédiate de l’opposant russe. Le président du Conseil européen indique qu’il a de « sérieuses inquiétudes » sur le traitement qui est réservé à ce dernier. Il a appelé par la suite «au respect intégral et inconditionnel de ses droits». Rappelons que l’opposant russe a été mis aux arrêts dimanche dernier dès son retour à Moscou.