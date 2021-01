L’Amérique de Donald Trump n’a ménagé aucun effort pour infliger et renforcer les sanctions économiques contre l’Iran, au lendemain de son départ de l’accord sur le nucléaire en mai 2018. Mais l’actuel président américain est en passe de quitter la Maison Blanche. Le 20 janvier prochain, le nouveau locataire des lieux s’appellera Joe Biden et avec le démocrate, l’attitude des Etats-Unis à l’égard de la République islamique pourrait changer, si ce pays d’Asie de l’Ouest était prêt à se soumettre à une condition. Celle de se conformer à nouveau à l’accord de Vienne. C’est ce qu’a déclaré le futur conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, sur CNN il y a quelques jours.

“Nous n’insistons pas pour que l’Amérique revienne dans l’accord”

Du côté de Téhéran, on dit ne pas attendre avec impatience le retour des Etats-Unis dans l’accord. Si les USA veulent à nouveau obéir à l’accord de Vienne, ils doivent mettre fin aux sanctions contre l’Iran sinon leur geste n’aurait aucun sens a fait savoir l’Ayatollah Khameini dans un discours télévisé ce vendredi 08 janvier. « Nous ne sommes pas pressés (de voir l’Amérique revenir dans l’accord) ; et nous n’insistons pas pour qu’elle revienne… Notre demande rationnelle et logique est la levée des sanctions, et les sanctions doivent être levées (car) il s’agit du droit usurpé de la nation iranienne. Si les sanctions sont levées, le retour des Américains aura un sens », a déclaré le guide suprême de la République islamique.

« S’ils retournent à leurs obligations, nous reviendrons à nos obligations »

Il ajoutera que son pays n’est pas prêt à respecter l’accord si l’autre partie ne le respecte pas. Ce n’est d’ailleurs pas logique estime l’Ayatollah. « S’ils retournent à leurs obligations, nous reviendrons à nos obligations » assure t-il. Rappelons que l’Iran a enclenché le processus d’enrichissement de l’uranium à 20% le 04 janvier dernier. Un des responsables du programme nucléaire disait même que son pays n’aura aucune peine à franchir la barre des 90% d’enrichissement à l’uranium. Ce qui permettrait à l’Iran d’avoir la bombe atomique selon plusieurs structures internationales spécialisées.