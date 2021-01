Twitter n’hésite pas à sanctionner les internautes qui ne respectent pas ses règles d’utilisation. Donald Trump et les adeptes de la théorie complotiste QAnon, en ont fait les frais il y a quelques semaines. On apprend encore de Bloomberg que le réseau social a sanctionné le compte officiel de la représentation diplomatique chinoise aux Etats-Unis. En effet un tweet avait été partagé sur le compte le 07 janvier dernier. Il faisait savoir que les femmes de la minorité musulmane ouïghoure n’étaient plus des « machines à fabriquer des enfants ».

Ils ont violé notre “politique contre la déshumanisation”

Un message qui prenait clairement fait et cause pour la politique menée par le régime de Pékin dans le Xinjiang. Le réseau social a caché le tweet 24 heures plus tard avant de bloquer le compte de l’ambassade chinoise aux Etats-Unis. Twitter à l’habitude de procéder ainsi pour contraindre l’auteur du tweet à supprimer la publication manuellement. Une fois que c’est fait, celui-ci retrouve l’usage de son compte. L’ambassade de la Chine aux Etats-Unis n’a visiblement pas supprimé le tweet incriminé depuis le 08 janvier puisque son compte reste bloqué.

Selon un porte-parole du réseau social, la représentation diplomatique chinoise aux USA a « violé notre politique contre la déshumanisation ». C’est ce qui explique le blocage du compte. Il faut dire que les Etats-Unis n’approuvent pas du tout la politique de l’empire du milieu à l’encontre de la minorité ouïghoure . Le mardi dernier, quelques jours seulement avant la fin de ses fonctions, Mike Pompeo, l’ancien secrétaire d’Etat américain avait qualifié de génocide ce qui se passe dans le Xinjiang.