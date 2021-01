Le patron de la marque à la pomme, Tim Cook, a estimé que le réseau social Parler pourra revenir sur l’App Store, après une réforme de sa politique de modération de contenus. Lors d’une interview accordée au média américain, Fox News, hier dimanche 18 janvier 2021, le PDG d’Apple a expliqué que la suspension des téléchargements de l’application de sa plateforme est due à une « incitation à la violence », dans le cadre de l’attaque au capitole le mercredi 06 janvier dernier.

Les téléchargements de Parler ont connu une hausse

Selon Tim cook : « Nous avons examiné les appels à la violence » dans les messages « et considérons qu’il y a une limite entre la liberté d’expression et l’incitation à la violence ». Notons qu’après la fermeture du compte Twitter du président américain sortant, Donald Trump, suite à l’incitation de ses partisans à attaquer le capitole, les téléchargements de l’application Parler ont connu une forte hausse. Vu qu’il s’agit d’un réseau social pour conservateurs notamment chassés par Twitter, les géants de la technologie ont pris des mesures restrictives à l’encontre de l’application. Ainsi, depuis le 09 janvier 2021 Amazon, Google et Amazon ont expulsé Parler de tous leurs services.

Le patron d’Apple a par ailleurs souligné que dans le cas de sa compagnie: « nous avons seulement suspendu le réseau » tout en indiquant que « s’ils réforment leur politique de modération, ils pourront revenir » sur l’App Store.