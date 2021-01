Le récent clash entre Snoop Dogg et Eminem semble remonter à plus loin. C’est ce que révèle en effet le rappeur et producteur Daz Dillinger qui est revenu sur un événement pas très connu du passé. Que se passe-t-il entre Snoop Dogg et Eminem ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres depuis quelques jours après les clashs et mots durs entre les deux rappeurs.

Ce qui étonne encore plus, c’est le fait que les deux monstres du rap américain appartiennent à la même écurie : celle de Dr Dre. «La dernière chose dont j’ai besoin, c’est que Snoop m’en mette une/Mec, dog, t’étais un Dieu pour moi/Mec, pas vraiment/J’ai épelé Dieu à l’envers [Dog, God]» avait affirmé Eminem dans un morceau alors que ce dernier ne l’avait pas ajouté dans son classement des meilleurs rappeurs.

Pour les plus jeunes, Snoop avait dans le passé collaboré avec Eminem sur le morceau de ce dernier Bi*ch Please II. Mais selon toute vraisemblance, le rappeur de Détroit n’a pas rendu l’ascenceur à Snoop. “Quand je parlais avec Snoop, il me disait avoir demandé à Eminem de poser sur son album, pour finalement se prendre un refus… Et Snoop l’a très mal pris. Il l’a pris personnellement. C’est pour cela que vous n’avez jamais profité d’un autre featuring entre Snoop et Eminem…” a lâché Daz Dillinger. Le différend entre les deux artistes remonte à donc bien loin. Toutefois, Daz n’est pas totalement sûr que la demande de collaboration soit bien parvenue aux oreilles d’Eminem…