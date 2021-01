C’est demain dimanche la date limite du dépôt des candidatures pour les postulants au prix Nobel de la Paix 2021. Les ministres, magistrats spécialisés dans le droit international, professeurs d’université internationaux, anciens prix Nobel de la Paix et Parlementaires doivent donc présenter un dossier avant cette deadline. Cette année, plusieurs personnes physiques et organisations internationales ont été proposées à ce prix. Il s’agit notamment de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, Cepi et Gavi, Reporters sans frontières, Donald Trump ou encore IFCN, le réseau international de “Fact-checkers”.

Black Lives Matter a “ouvert le débat…”

Ce samedi, le parlementaire norvégien Petter Eide a également proposé Black Lives Matter, le mouvement né en 2013 aux Etats-Unis et qui combat les inégalités raciales. L’élu de la Gauche socialiste justifie son choix par le rôle joué par Black Lives Matter dans le renforcement de la prise de conscience sur l’importance de la lutte contre l’injustice raciale dans le monde.

Le mouvement « est devenu l’un des plus puissants mouvements mondiaux de lutte contre l’injustice raciale » fait observer l’élu norvégien. Black Lives Matter a ” ouvert le débat et (attiré) l’attention dans de nombreux pays “sur ces problèmes raciaux, a t-il poursuivi.