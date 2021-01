En Anglais on parle de G.O.A.T. pour Greatest Of All Time. Dans le milieu du rap c’est un terme très connu qui fait référence donc à celui qui est le meilleur de tous les temps. Depuis des années, le débat est ouvert. Chacun donnant son impression sur LE rappeur qui pourrait être considéré comme le meilleur. Plusieurs personnes se sont disputées cette place parmi lesquelles Tupac Shakur, Notorious BIG (tous deux décédés) et bien d’autres dont Eminem.

Interpellé sur cette question, le rappeur Eminem qui vient tout juste de sortir un album a tenu à donner son opinion sur la question. Le moins que l’on puisse dire c’est que son avis est parmi les plus éclairés sur le sujet. Voici en substance sa déclaration :

« Le hip-hop a vécu tellement de transitions qu’il est impossible de nommer quelqu’un comme le meilleur rappeur de tous les temps. Tout a évolué. Aujourd’hui, les rappeurs ont des flows et des jeux de voix qu’on aurait jamais pu imaginer auparavant. En même temps, les anciens rappeurs ont tellement d’importance pour leur ère : il y avait tellement d’innovateurs et de rappeurs » a déclaré le rappeur très respecté dans le milieu.