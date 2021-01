La deuxième phase de la tournée de reddition de compte du président Patrice Talon a pris fin ce vendredi 15 janvier 2021 par une annonce attendue depuis longtemps : l’annonce de la candidature de Talon à l’élection présidentielle d’avril 2021. Après cette annonce, Eric Houndété, président du parti Les Démocrates, a réagi à travers un post qu’il a débuté par «Ah ! La supercherie débusquée! ».

Il indique que cette tournée dite de reddition des comptes est belle et bien une tournée de campagne. L’ancien député met en exergue quelques points pour appuyer son affirmation. Lisez ci-dessous l’intégralité de la réaction de l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale.

«Ah ! La supercherie débusquée! »

Finalement les masques sont tombés au crépuscule de ce vendredi 15 janvier 2021 à Adjohoun. Un homme qui s’est retrouvé en conflit avec lui-même n’a pu résister à la tentation de tricher avec son propre mandat unique. Envers et contre sa dignité et son serment, il pense qu’il lui faut davantage de mandats pour « faire le job ». Patrice Talon confirme que le pouvoir absolu corrompt absolument. Ce qui est difficilement admissible et qui manque d’élégance pour le bling bling, ce sont les tricheries qui caractérisent cette tournée. En effet, sa tournée de reddition de compte supposée, s’est révélée comme une puérile campagne électorale précoce aux frais de l’Etat. De plus toutes les affiches du candidat Talon sont réalisées aux frais du contribuable. On a donc triché avec les ressources de l’Etat, toute chose contraire aux lois en vigueur dans notre pays. J’espère que la CRIET fera son travail.

Adjohoun, mon pauvre Adjohoun, étape finale d’une croisade nationale inédite pour conditionner ses obligés pour la présidentielle, a été le théâtre d’une annonce de candidature avec les attributs de l’Etat, dans une activité prétendument de mission gouvernementale. Après Adjohoun, on a marqué des arrêts à Missérété, Porto-Novo et Carrefour Le Bélier à Cotonou pour des bains de foule, illustrant que la tournée est vraiment une campagne électorale. Voulez-vous encore d’autres cas de tricherie avec Patrice Talon ? En voici une autre. A Ouidah, on a choisi le 8 décembre, fête patronale de la ville et obligé les gens à se vêtir en uniforme Glexwéxwé pour le meeting de campagne de Talon. C’est de la triche. Bientôt on interdira aux opposants de se réunir en lieu privé pendant que les amis du Président occupent les lieux publics. On leur interdira de poser des banderoles sur les lieux de leurs manifestations pendant que les affiches du candidat Talon envahissent nos villes et villages depuis maintenant deux mois. Décidément le pouvoir de Patrice Talon rime avec Tricherie.

Éric Houndété