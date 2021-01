Après la tenue de la dernière élection présidentielle aux Etats-Unis, l’ancien président américain ainsi que le Comité national républicain (RNC) ont réussi à mobiliser environ 86 millions de dollars. L’information a été en effet rendue publique ce vendredi 29 janvier suite à un dépôt qui a été fait par la plate-forme de collecte de fonds en ligne du GOP auprès de la Commission électorale fédérale (FEC).

Du 24 novembre à la fin de l’année

On retient que la collecte de fonds dont il s’agit s’est déroulée dans la période allant du 24 novembre et la fin de 2020. Cette période coïncide en réalité avec celle où le milliardaire républicain avait entrepris de contester la victoire de son rival démocrate. Au total, 207 millions de dollars auraient été collectés au cours de l’année dernière. Une bonne partie des fonds aurait été réservée Trump Make America Great Again.

14,1 millions de dollars collectés en ligne

Cette structure s’était chargée de faire la répartition entre les autres entités de la campagne du milliardaire républicain. L’une de ces structures appelée Save America avait été lancé une mobilisation de fonds pour faire face aux différentes procédures judiciaires devant s’opposer à la victoire de Joe Biden. Selon les précisions qui ont été apportées par la plate-forme de collecte de fonds en ligne du GOP, auprès des donateurs en ligne, Trump a pu mobilier 14,1 millions de dollars.