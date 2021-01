La première personne porteuse du VIH/SIDA pourrait être un soldat de l’armée française. L’information a été donnée par l’infectiologue et épidémiologiste canadien Jacques Pépin, dans son ouvrage mis à jour « Aux origines du sida ». Il y a affirmé que le « patient zéro » du VIH est un membre de l’armée française qui combattait au cours de la première guerre mondiale. Selon lui, le soldat aurait contracté le virus au cours d’une chasse aux chimpanzés dans une forêt camerounaise.

Les soldats confrontés au manque de nourriture

Jacques Pépin a affirmé qu’une opération militaire qui impliquaient 1600 soldats français et belges a conduit ces derniers, en 1916, au Cameroun, précisément dans le village de Moloundou, une zone frontalière avec la République Démocratique du Congo. Avant l’arrivée des militaires, les villageois ont déserté les lieux par crainte de viols et de massacres. A leur arrivée, les soldats se sont confrontés au manque de nourriture, qui les a obligés à aller chasser dans la brousse. Dans une interview accordée au Daily Mail, Jacques Pépin a indiqué : « Mon hypothèse est que l’un des militaires a été infecté en chassant dans la forêt. Un chimpanzé a été tué et en coupant l’animal pour le ramener, ce soldat s’est fait une blessure qui a été infectée par le virus ».

Un Haïtien qui était dans le pays a attrapé la maladie

Il a par ailleurs affirmé que le soldat en question est ensuite reparti à Léopoldville, aujourd’hui Kinshasa, entrainant ainsi le démarrage du « tout premier train de transmission, à Léopoldville même ». Lorsque le Congo est devenu indépendant en 1960, la transmission du virus a commencé à cause de l’afflux des réfugiés et de migrants. L’internationalisation du virus a débuté depuis qu’un Haïtien qui était dans le pays a attrapé la maladie avant de le transmettre chez lui. Notons que cette version du patient zéro du VIH n’est pas la même que celle de l’ancienne version du livre « Aux origines du sida » de 2011. Ce dernier faisait savoir que le premier malade du VIH était un chasseur local.