La pression aura été trop grande. Des personnalités comme Elon Musk s’étaient même prononcés en faveur d’un boycott de l’application. Le groupe Facebook qui a appartient au milliardaire Mark Zuckerberg a décidé de faire machine arrière… en tout cas pour le moment.

« Nous retardons désormais la date à laquelle les utilisateurs devront relire et accepter les conditions… Nous savons qu’il y a eu de la confusion et de la désinformation à propos de cette mise à jour, et nous voulons aider tout le monde à comprendre nos principes et les faits… Avec toutes les rumeurs qui circulent, nous voulons répondre à certaines des questions les plus communes que nous avons reçues… Nous voulons dire clairement que la mise à jour n’affecte en aucune façon la confidentialité des messages échangés avec vos amis et votre famille.» a entre autres affirmé le groupe dans un communiqué.

Il faut dire que l’inquiétude des utilisateurs n’est pas la seule motivation du groupe Facebook. En effet, depuis quelques jours, des applications concurrentes comme Telegram ou encore Signal ont connu un regain de popularité avec la fuite des utilisateurs de Whatsapp. Inquiet de la situation, le groupe Facebook a donc choisi de retarder sa volonté d’imposer de nouvelles conditions.