La guerre commerciale et diplomatique que le président américain Donald Trump avait déclenchée contre la Chine s’est poursuivie jusqu’à ses dernières minutes à la Maison Blanche. Celui qui s’apprête à rentrer dans l’histoire des anciens présidents des USA a encore signé un nouveau décret visant Pékin. Ce lundi 18 janvier 2021 à moins de 48h de son départ de la Maison blanche, Trump a signé un décret présidentiel dans lequel il a demandé aux agences fédérales américaines de prioriser le retrait des drones fabriqués en Chine de la flotte gouvernementale.

Le décret leur demande d’évaluer ensuite le risque qu’ils pourraient présenter pour la sécurité américaine. En dehors des drones chinois, le président a également demandé aux agences gouvernementales d’évaluer également le risque que ceux des autres pays ennemis des USA, pourraient représenter pour leur sécurité. En fonction des résultats des enquêtes ces agences devront prendre des décisions.

Des drones déjà immobilisés

Le principal fabricant mondial de drones, le groupe chinois SZ DJI Technology et plus d’une dizaine d’autres entreprises chinoises avait rejoint en décembre dernier la liste noire du département américain du Commerce. D’après l’agence Reuters, le ministère américain de l’Intérieur avait déjà immobilisé 800 drones chinois en janvier 2020. Le même ministère avait également annoncé en octobre dernier que les USA ne passeront plus aucune nouvelle de commande de drone en Chine.