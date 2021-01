Le gouvernement chinois a appelé les USA à ne pas envoyer l’ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Kelly Craft, à Taïwan, sous peine de menace. Pékin a fait cette déclaration hier jeudi 07 janvier 2021, dans un communiqué, tout en soulignant qu’il menace de faire payer les Etats-Unis d’un « lourd tribut ».

Pékin est contre cette visite

« Les Etats-Unis paieront un lourd tribut pour leur mauvaise action » et « la Chine demande instamment aux Etats-Unis d’arrêter leur folle provocation, de cesser de créer de nouvelles difficultés pour les relations sino-américaines et la coopération des deux pays au sein des Nations unies » a indiqué la mission chinoise auprès de l’ONU dans un communiqué. Par ailleurs, cette dernière a ajouté que le gouvernement chinois est foncièrement contre cette visite et appelle les Etats-Unis à « arrêter d’aller plus loin sur la mauvaise voie ». Ce communiqué de la mission chinoise auprès des Nations Unies intervient dans un contexte où la représentation diplomatique américaine auprès de l’ONU a indiqué dans un communiqué que le déplacement de Kelly Craft à Taïwan se déroulera du 13 au 15 janvier prochain.

L’ambassadrice donnera un discours

Lors de la visite, l’ambassadrice s’entretiendra avec les autorités taïwanaises ainsi qu’avec des membres de la communauté diplomatique. Aussi, sera abordé durant cette visite la question de la présence de Taïwan dans l’ « espace international ». Selon la mission diplomatique américaine, le 14 janvier, Kelly Craft donnera un discours à l’Institut de de la diplomatie des Affaires internationales « sur les contributions impressionnantes (de Taïwan) à la communauté mondiale et l’importance d’une participation significative et élargie de Taïwan aux organisations internationales ». Notons que dans son communiqué, la mission chinoise a tenu à souligner que la Chine est une et indivisible, et Taïpei une de ses provinces.